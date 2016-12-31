"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

2016 rekor yılı oldu: Yastıkaltı altının değeri 650 milyar lirayı geçti

31 Aralık 2016, Cumartesi 14:20
Hane halkının yastık altında tuttuğu tahmin edilen 5 bin ton altın, son 1 yılda değerine 148,2 milyar lira daha kattı.

Altın fiyatları, yıllık yükseliş geleneğini 2016'da da sürdürdü ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Parasal değeri 2015 yılı sonunda 503,9 milyar lira olarak ölçülen yastıkaltındaki 5 bin ton altın 1 yılda değerine yaklaşık 148,2 milyar lira daha katarken, hane halkının yastıkaltındaki birikimi 650 milyar lirayı geçti.

İstanbul Altın Rafinerisinin (İAR) yastıkaltında olduğunu tahmin ettiği 5 bin ton altın son 1 yılda ciddi bir değer artışı yaşadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2015 Aralık'ta 100,78 lira olan gram fiyatı ile yastıkaltındaki 5 bin ton altının toplam değeri 503 milyar 900 milyon lira olarak ölçüldü.

Bu değer, cuma günkü kapanışta 130,42 liralık gram fiyatı baz alındığında ise 652 milyar 100 milyon liraya tırmandı.

Bu verilere göre yastıkaltındaki altının toplam değeri son bir yılda 148 milyar 200 milyon lira daha artarak yatırımcısını sevindirmeye devam etti. 

2016 rekor yılı oldu

Küresel krizin yaşandığı 2008 yılının sonunda gramı 40,13 lira olan altın, yıllar içerisinde ciddi yükseliş kaydetti.

Gramı 2009 sonunda 54,94 liraya yükselen altın, 2010 sonunda 68,04 liraya, 2011 sonunda ise 98,94 liraya tırmanırken; 2012 sonunda 96,65 liraya, 2013 sonunda da 81,85 liraya geriledi.

Ancak 2014'te özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle tekrar toparlanma gösteren altının fiyatı, aynı yılın sonunda 88,92 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı 2015'te 100 liranın üzerinde dengelenirken, 2016 rekor üzerine rekorların kırıldığı yıl olarak kayıtlara geçti.

2015 yılında artan küresel piyasalardaki belirsizliklerin 2016'ya taşınması, uluslararası yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmelerine neden olurken, bu da altının ons fiyatının 3 sene devam eden yıllık düşüş serisini sonlandırarak yükselişe geçmesini sağladı.

Yurt içinde ise hem ons fiyatındaki yükselişten, hem de dolar kurunun 3 liranın üzerine çıkmasından destek bulan altının gram fiyatı, 9 Kasım 2016'da 139,5 liraya tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve yılı 130,42 seviyesinden tamamladı.

AA

Etiketler: altın, altın fiyatları
Okunma Sayısı: 421
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

    İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

    Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

    Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

    Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

    Liderlerden yılbaşı mesajları

    Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

    Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

    Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

    Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

    Obama, gizli Müslüman mı?

    2017'nin ilk haftasına dikkat!

    Trump'tan Putin'e övgü

    Ateşkes bozulmasın

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

    ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

    Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadrolar boşalırken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son taktik: Din cephesinden vurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür dakikaları bir bir geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
    Cevher İLHAN

    Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes bozulmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
    Genel

    Obama, gizli Müslüman mı?
    Genel

    Tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.