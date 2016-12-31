2016 rekor yılı oldu: Yastıkaltı altının değeri 650 milyar lirayı geçti

Hane halkının yastık altında tuttuğu tahmin edilen 5 bin ton altın, son 1 yılda değerine 148,2 milyar lira daha kattı.

Altın fiyatları, yıllık yükseliş geleneğini 2016'da da sürdürdü ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Parasal değeri 2015 yılı sonunda 503,9 milyar lira olarak ölçülen yastıkaltındaki 5 bin ton altın 1 yılda değerine yaklaşık 148,2 milyar lira daha katarken, hane halkının yastıkaltındaki birikimi 650 milyar lirayı geçti.

İstanbul Altın Rafinerisinin (İAR) yastıkaltında olduğunu tahmin ettiği 5 bin ton altın son 1 yılda ciddi bir değer artışı yaşadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2015 Aralık'ta 100,78 lira olan gram fiyatı ile yastıkaltındaki 5 bin ton altının toplam değeri 503 milyar 900 milyon lira olarak ölçüldü.

Bu değer, cuma günkü kapanışta 130,42 liralık gram fiyatı baz alındığında ise 652 milyar 100 milyon liraya tırmandı.

Bu verilere göre yastıkaltındaki altının toplam değeri son bir yılda 148 milyar 200 milyon lira daha artarak yatırımcısını sevindirmeye devam etti.

2016 rekor yılı oldu

Küresel krizin yaşandığı 2008 yılının sonunda gramı 40,13 lira olan altın, yıllar içerisinde ciddi yükseliş kaydetti.

Gramı 2009 sonunda 54,94 liraya yükselen altın, 2010 sonunda 68,04 liraya, 2011 sonunda ise 98,94 liraya tırmanırken; 2012 sonunda 96,65 liraya, 2013 sonunda da 81,85 liraya geriledi.

Ancak 2014'te özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle tekrar toparlanma gösteren altının fiyatı, aynı yılın sonunda 88,92 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı 2015'te 100 liranın üzerinde dengelenirken, 2016 rekor üzerine rekorların kırıldığı yıl olarak kayıtlara geçti.

2015 yılında artan küresel piyasalardaki belirsizliklerin 2016'ya taşınması, uluslararası yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmelerine neden olurken, bu da altının ons fiyatının 3 sene devam eden yıllık düşüş serisini sonlandırarak yükselişe geçmesini sağladı.

Yurt içinde ise hem ons fiyatındaki yükselişten, hem de dolar kurunun 3 liranın üzerine çıkmasından destek bulan altının gram fiyatı, 9 Kasım 2016'da 139,5 liraya tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve yılı 130,42 seviyesinden tamamladı.