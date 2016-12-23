2017 Bütçesi, Erdoğan tarafından onaylandı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 6768 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'na dair yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "6767 sayılı '2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu', 6768 sayılı '2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu', Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı. DHA

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