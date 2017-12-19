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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

19 Aralık 2017, Salı 15:15
Başbakan Binali Yıldırım'ın asgari ücret açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel, asgari ücretin1300 liraya artırılması ile başlayan süreçte sermaye kesimine çok ciddi transfer aktarımları gerçekleştirildiğini belirterek "2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira" dedi.

Açıklamalarına Evrensel'de yer verilen Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel, “Enflasyon karşısında ücretleri erimiştir. 2018’e dair ücret pazarlığı yürütülecekse bu gerçeği göz ardı ederek hareket etmek, asgari ücretlinin yoksullaşmasını kabul etmek demektir. Başbakanın kendi söyleminin aksine bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Aylık erime yüzde 3

2016 yılında yapılan yüzde 7.9’luk asgari ücret artışının enflasyonun altında kaldığını söyleyen Öngel, “Bu yıl için en azından bunun bir geçerliliği yok. Verilerle sabit olan bir durum” dedi. Mevcut fiili durumda eğer enflasyon kasım ayındaki biçimiyle gerçekleşse bile yüzde 4.5’luk bir reel kayıp olduğunu ifade eden Öngel, “Asgari ücretlinin enflasyondan kaynaklı ciddi bir kaybı var. Aylık ortalama yüzde 3’e doğru giden bir reel kayıptan bahsetmek mümkün. Bu kaybı göz ardı ederek pazarlığa girmek daha en başından itibaren alım gücünde bir reel kayba onay vermektir” dedi. Bu kayıp ise, asgari ücretle geçinen bir kişinin enflasyon sebebiyle cebinden bir yılda 500 TL’nin eksilmesi demek.

Ciddi bir yoksullaştırma var

Buradan bakıldığında öncelikle bu kaybın giderilerek artış yapılması gerektiğini söyleyen Öngel şöyle konuştu: “Yoksa eksiden, asgari ücretin kaybı üzerinden yapılacak bir zam olacak. Gerçeği yansıtmayacak. O anlamda asgari ücretin en temelde bu meseleyi, gündeme gelmeyen, konu vergi diliminden kaynaklanan kayıplar, enflasyon kayıpları nedense tartışılmıyor. Bunun tartışılması gerekiyor. Asgari ücretli zaten açlık ve yoksullu sınırının altında bir ücretle yaşamaya mecbur bırakılmış durumda. Asgari ücretin geçim ücreti olarak düşünülmesi, ailesiyle birlikte yaşamını sürdürebilecek bir ücret olarak belirlenmesi gerekiyor. Mevcuttaki düzeyiyle insanları ek gelire muhtaç bırakan bir ücret. Ve bunun da toplumsal sonuçları var. Çok ciddi bir yoksullaştırmadan bahsetmek mümkün.”

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