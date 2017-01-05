Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin asıl probleminin güven kaybı olduğuna dikkat çekerek "adı vergi olmayan yeni vergiler" salmakla suçladı. Kahveci, Karar gazetesinde yayınlanan dünkü (4.1.2017) yazısında "Görülen tablo o ki, 2017’de enflasyon çift haneye yükseliş yolunda" dedi.

İbrahim Kahveci'nin yazısının bir bölümü şöyle:

"Hükümet, 2016 yılına girerken hiç hesapta olmayan bir elektrik zammı yapmıştı. Ardından da yıl içerisinde kamu zamları adeta birbirini kovaladı. Neredeyse her ay sürekli vergi artışları-zamları yaşadık. Hatta adı vergi olmayan yeni vergilerle de 2016 yılında tanıştık.

Ama aynı ekonomi yönetimi 2016'da olduğu gibi 2017’de de enflasyonda düşüş bekliyor. Onlara göre enflasyon düşecek... Bankalar ise onların beklediği düşük enflasyona göre şimdiden faizleri düşürmeliler. Zaten faizler düşerse enflasyon çok ama çok daha hızlı düşecek.

İşte böyle bir teori henüz iktisat tarihinde okutulmadı. Hatta bu teoriye göre, enflasyonu düşürmenin en önemli yolu da faizleri düşürmekten geçiyor. Faizler düştükçe enflasyon da düşecek.

Bakınız Türkiye olarak Nobel ödüllü vatandaşlarımız oldu. Neden iktisatta da Nobel kazanmayalım ki. Ama bize şu soruyu sormayacaklar mı?: “Madem 350 yıllık iktisat bilimine müthiş bir katkı ve buluşta bulundunuz, o zaman bu teoriyi neden iktisat öğrencilerinizden saklıyorsunuz.”

Evet, neden bu teoriyi saklıyoruz. Bugün TC devletinin para politikası, yeni bir teori ile yönetiliyor. O zaman bu teoriyi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin iktisat müfredatına alması gerekmiyor mu?

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Burada bir kaç noktaya yeniden değinmem gerekiyor. Ülkemizin ana sorunu ne dolar ne de faizdir: Para politikasında likidite eksikliğine yol açan aşırı güven kaybı söz konusudur. Bunu bir kenara yazalım.

Kamu üstüne düşen 1 tane doğru düzgün indirim yapmamıştır. Köprüye, otoyola yapılan aşırı zamlar zaten çok yakında enflasyona yansıyacaktır. Bu Millet 2016 yılını nerede ise sürekli zamla kapattı.

Görülen tablo o ki, 2017’de enflasyon çift haneye yükseliş yolunda. Talep eksikliği (yani ekonomik küçülme) sadece enflasyonu frenleyecektir. Artık sorunumuz maliyet artışıdır ve maliyet artışı yüksek işsizlik demektir.

2016 başında sormuştum: “Zam yaparak enflasyon düşer mi?” Galiba bunu da bizim ekonomi yönetimi başaracak: Zamlarla talep kısılacak ve talep olmadığı için fiyatlar düşecek... Bakın, İktisada giriş dersinden hatırladım işte."

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Haber Merkezi