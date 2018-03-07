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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

2017'de satılan konut sayısı belli oldu

07 Mart 2018, Çarşamba 20:30
Türkiye'de 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,06 artışla 1 milyon 409 bin 314 konut satıldı.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) katkılarıyla hazırladığı GYODER Gösterge'nin 2017-4. Çeyrek Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl üçüncü çeyreğe kıyasla dördüncü çeyrekte ilk el satılan konutlarda yüzde 1,4 artış görüldü. Aynı dönemde ikinci el konut satışlarında yaklaşık yüzde 1,6 daralma yaşanırken, ipotekli satışlar yüzde 6,7 azaldı.

2017'nin tamamında ise 2016'ya göre, ilk el satılan konutlarda yüzde 4,4, ikinci el satılan konutlarda yüzde 5,6 artış yaşandı.

Toplam konut satışları da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,06 artışla 1 milyon 409 bin 314 seviyesinde gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 22,2 büyümeyle 22 bin 234'e ulaştı.

Konut fiyat endeksi yavaşladı

Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüz ölçümü bazında yapı ruhsatı adedi yüzde 32, yapı kullanma izin belgesi adedi yüzde 3,3 geriledi. Daire sayılarına göre yapı ruhsatı miktarı aynı dönemde yüzde 40,1 düşerken, yapı izin belgesi miktarı yüzde 2,1 arttı. Yeni konut üretimi ve tamamlanan konutların arzı ise devam ediyor.

2017 yılı ikinci çeyreği ile birlikte konut fiyat endeksindeki artışın fark edilir şekilde yavaşlama trendine geçti ve üçüncü çeyrekte de bu durum artarak devam etti. Nisan ayında yüzde 13,13 olan konut fiyat endeksi yıllık artışı ekim ayında yüzde 11,7'ye kadar geriledi.

Markalı konut projelerinden konut satın alan tüketiciler, geçen yıl dördüncü çeyrekte peşinat, senet ve banka kredisi kullanımı seçeneklerinden en fazla senet kullanımını tercih etti. Son çeyrek dönemde stok erime hızı yüzde 3,5 gerçekleşirken, markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 3,7'si yabancı yatırımcılara yapıldı.

Geçen yıl yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul oldu. 2017'de 2016 yılına göre Almanya vatandaşları tarafından yapılan gayrimenkul yatırımlarında yüzde 100, kişi adedi olarak ise yüzde 26 artış yaşandı.

AA

Etiketler: konut
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