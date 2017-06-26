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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

2017 yılının ilk 5 ayının ''konut satış'' rakamları açıklandı

26 Haziran 2017, Pazartesi 13:45
Türkiye genelinde yılın ilk 5 ayında toplam 556 bin 784 konut satıldı. 5 aylık konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,13 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 Ocak-Mayıs döneminde konut satışları bakımından İstanbul ve Ankara diğer illere büyük fark attı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip kenti İstanbul'da 96 bin 386 konut satılırken, bu rakam başkent Ankara'da 62 bin 959 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin nüfusu en kalabalık 3. ili İzmir'de ise aynı dönemde 34 bin 305 konut satıldı. Antalya, Bursa ve Kocaeli'de de toplam 63 bin 646 konut yeni sahibini buldu.

Bu dönemde en az konut satışı yapılan iller ise toplam 279 ile Hakkari, Ardahan ve Şırnak olurken, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Iğdır ve Bitlis'te toplam bin 842 konutun satışı yapıldı.

Sadece 14 ilde konut satışı azaldı

Bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre sadece 14 ilde konut satışı azaldı.

Van, Hakkari, Kilis, Batman, Karabük, Nevşehir, Tunceli, Antalya, Trabzon, Tekirdağ, Edirne, Erzincan, Sakarya ve İstanbul dışındaki bütün illerde konut satışları artış gösterdi.

İstanbul'da konut satışları söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,46 azaldı.

Yüzde 129,07 ile en fazla artışın görüldüğü Şırnak'ta Ocak-Mayıs 2016 döneminde 86 olan konut satışı, bu yılın aynı döneminde 197'ye çıktı. Şırnak'ı yüzde 73,95 ile Bayburt, yüzde 65,33 ile Bitlis, yüzde 60,54 ile Bingöl, ve yüzde 48,82 ile Kastamonu izledi.

Konut satışları en fazla Van'da düştü. Yüzde 75,72'lik düşüşün kaydedildiği Van'da geçen yılın 5 ayında 11 bin 484 konut satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu rakam 2 bin 788'e geriledi.

Türkiye genelinde 2017 yılının ilk 5 ayında toplam 556 bin 784 konut satıldı. Birçok yeni konut projesinin hayata geçmesi ve çeşitli konut edindirme kampanyalarının düzenlenmesiyle hareketlenen sektörde 5 aylık konut satışı, 524 bin 612 konutun satıldığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,13 yükseldi.

AA

Etiketler: tüik, konut satışı
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