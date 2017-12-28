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2018 yılında da benzer tablo devam edecek

28 Aralık 2017, Perşembe 17:40
Dış finansman ihtiyacı arttı...

Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, “Üretimdeki ithal girdi bağımlılığını hesaba kattığımızda dolar kurundaki yükseliş Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını arTtırdı.’’ dedi.

Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, 2017 yılını Türkiye için bütçe açığı ve Türk lirasının hızlı değer kaybının yaşandığı dönem olarak değerlendirdi. 2018 yılında da tablonun çok değişmeyeceğini aktaran Prof. Dr. Alçın, Cuma günü açıklanacak olan asgari ücretin bin 650 lira olabileceğini söyledi. 2017 yılı Türkiye ekonomisini değerlendirip, 2018 yılı için öngörülerde bulunan Prof. Dr. Alçın, “2017 yılı son 2 yılda geçirdiğimiz üç seçimin ağır harcama faturasıyla geçti. Özellikle seçim dönemlerinde kamu harcamalarındaki artış ciddi bütçe açığına yol açtı. Bunun sonucunda hazine geçmiş dönemlerde olmadığı kadar borçlanma yoluna gitti. Bu borçlanma beraberinde faiz oranlarında yukarı yönlü bir baskı yaratmış oldu. Özellikle üretimdeki ithal girdi bağımlılığını da hesaba kattığımızda dolar kurundaki yükseliş Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını artırdı. 2017 Türk lirasının hızlı değer kaybı yaşadığı bir dönemdi. Yani 2017 yılında iki başlık öne çıktı; bütçe açığı ve Türk lirasının hızlı değer kaybı” dedi.

Büyümenin sebebi 2016 yılı üçüncü çeyreğindeki daralma

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)  mevcut büyüme rakamlarını 2 yıldır zincirleme hacim endeksle ölçtüğünü dile getiren Prof. Dr. Alçın, “Bu endeks üretim artışına değil üretkenlik artışına göre büyümeyi ölçüyor. Üretkenlik artışının sebepleri çok farklı olabilir. Yüzde 11 dediğimiz üçüncü çeyrek büyümesi, yıllık bazda baktığımız da yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme bekleniyor. Fakat üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 11 yapan şey, 2016 yılı üçüncü çeyreğindeki ciddî daralmadır. Türkiye’de inşaat sektöründe üretkenlik artışı son 5 yıl içerisinde büyük oranda yükseldi. Burada özellikle Irak ve Suriye’den gelen göçmen işçilerin sektördeki ücrete bağlı maliyetleri aşağıya doğru çektiğini görüyoruz. Ücrete dayalı maliyetin azalması üretim artışı değildir ama üretkenlik artışıdır. Dolayısıyla bu da büyümeye yol açan bir sebep. Toplamda ürettiğimiz bina sayısı artmıyor ama aynı sayıda binayı daha ucuza ürettiğimizde üretkenliğimiz artıyor.” dedi.

2018 yılında da benzer tablo devam edecek

Ulusal paranın değerini belirleyen şeyin o ulusal ekonominin gücü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alçın,  “Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Dolar neden Türk lirası karşısında değer kazanıyor? dediğimizde, ABD’nin gücünü görüyoruz. Eğer sizin üretiminizin yüzde 96’si ithal girdiye bağlıysa yani döviz olmadan üretiminizi gerçekleştiremiyorsanız, petrol bağımlısı bir ülkeyseniz yani dövize ihtiyacınız bol ise o zaman o dövizin fiyatı yükselmeye devam edecektir. Cari açık diye sorununuz varsa sürekli olarak yabancı para girişine ihtiyacınız vardır. Bu da ülke içerisinde faiz oranının sürekli yüksek seyretmesi sonucunu doğuruyor. Çünkü yabancı kısa vadeli sermayeyi çekebilmek için faizleri yüksek tutmak zorundasınız. İçeride de yatırımları düşürüyor. Çünkü faiz artıkça kredi maliyetleri yükseliyor ve firmalar yatırım yapmaktan kaçınıyor. Öte yandan Türkiye’nin son 4- 5 yıl içerisinde bölgedeki savaşın da etkisiyle ihracat olanaklarında daralma olduğunu görüyoruz. Bu da tabi ki daha az satıyorsan bağımlılığın da artıyor anlamına geliyor.’’ dedi.

Etiketler: türk lirası, folar, tl, ekonomi
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