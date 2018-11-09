2019’da büyüme gerileyecek

IMF, bu yıl yüzde 3,5 olacağını tahmin ettiği Türkiye ekonomisinde büyüme oranının, 2019 yılında yüzde 0,4’e gerileyeceğini ve 2020 yılında yüzde 2,6’ya toparlanacağını bildirdi.

Önceki gün yayınladığı “Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye’ye de yer veren Uluslarası Para Fonu (IMF), zayıf lira, yüksek borçlanma maliyetleri, artan belirsizliklerin yatırım ve talep üzerinde yarattığı baskının etkisiyle Türk ekonomisinin yavaşlayacağını belirtti. Türk ekonomisinde büyümenin 2020’de yüzde 2,6’ya toparlanmadan önce 2019’da 2018’deki yüzde 3,5’ten yüzde 0,4’e kadar gerileyeceğini ifade eden IMF, Türkiye dışarıda bırakıldığında Avrupa için 2018 büyüme projeksiyonlarının değişmediğini, 2019 ve 2020 için tahminlerini de Nisan 2018’e göre 0,2’şer puan artırdıklarını vurguladı.

Kötüleşen enflasyon görünümü yansıdı

Nisan 2018 raporunda Avrupa ekonomisinin 2018, 2019 ve 2020’de yüzde 2,6, 2,2 ve 2,0 olarak büyüyeceğini tahmin eden IMF, Türkiye için beklentilerin Nisan’a göre 0,9, 3,6 ve 1,0 puan aşağı revize edilmesi sonrası Ekim raporunda Avrupa için büyüme tahminlerini yüzde 2,3, 1,9 ve 1,9 olarak yayınladı. Avrupa ülkelerinde manşet enflasyonun yüksek enerji fiyatları ve pozitif üretim açıklarının etkisiyle artmasını bekleyen IMF, gelişmiş Avrupa için 2018 ve 2019 enflasyon tahminlerini 0,1 puan artırarak yüzde 1,8’e yükseltti. Gelişmekte olan Avrupa için 2018 enflasyon tahminini 0,8 ve 2019 beklentisini 2,0 puan yukarı yönlü revize eden IMF, yeni tahminlerin esas olarak Türkiye’nin kötüleşen enflasyon görünümünü yansıttığını vurguladı.

