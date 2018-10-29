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29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'2019'da işsizlik oranı yüzde 12.1'e yükselecek'

29 Ekim 2018, Pazartesi 10:47
Ekonomik kriz karşısında bu yıl ilk kez bütçe planlaması yapan Cumhurbaşkanlığı hem tahminleri küçülttü, hem de kemer sıktı. Planlamadaki öngörülere göre 2019'da işsizlik oranı yüzde 12.1’e yükselecek.

2018 yılı için yüzde 2.7 olarak tahmin edilen kamu yatırımları artışı, yüzde 1.4’e çekildi. 2019 yılı kamu yatırımlarından yapılacak kesinti ise uzun yıllardır ilk kez negatif olarak çift haneli rakama çıktı. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda; kamu yatırımlarında yüzde 36.1 daralmaya gidileceği açıklandı. Yatırım planlamasında özel sektörün büyüme oranı ise yüzde 2 olarak hesaplandı. Öngörülene göre işsizlik artacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 20 Eylül’de açıklanan ve 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomik Program) hedefleri doğrultusunda 2019 Yılı Programı’nı hazırladı. Yeni adıyla “2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşsizlik yüzde 12.1

Programda; yüzde 36.1 oranında daralsa da, toplam kamu yatırımlarının yüzde 43’ünün merkezi idareler; yüzde 44.7’sinin mahalli idareler, yüzde 11.6’sının KİT’ler, yüzde 0.1’nin özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0.6’sının ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından yapılacağının tahmin edildiği belirtildi.

2019’da büyümenin yüzde 2.3 olması bekleniyor. Gelecek yıl ekonomik büyümenin özellikle mal ve hizmet ihracatı kaynaklı olması tahmin edilirken, göreceli olarak azalmakla birlikte tüketimin büyümeye pozitif katkısının devam etmesi öngörülüyor. İstihdam açısından bakıldığında ise önümüzdeki yıl, ekonomideki dengelenme süreci ve bu sürecin ima ettiği düşük büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının bir miktar hız keserek bir önceki yıla göre 439 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 12.1’e yükseleceği öngörülüyor.

 

Etiketler: Türkiye, ekonomi, bütçe, plan
Okunma Sayısı: 201
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