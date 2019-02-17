2019 yılı, 2. el araç yılı olacak

2018’de 6.861.466 adet 2. el araç satıldı.

Sıfır otomobil pazarı % 35 daralırken 2. el araç pazarı yüzde 4 büyüdü. 2019’da sıfır ve 2. El araç pazarı arasındaki fark daha çok açılacaktır. 2018 yılında, bir önceki yıla göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 35 azalarak 620 bin 937 adete geriledi.

2018 yılı 2.el otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 6.861.466 olarak gerçekleşti. 2017 yılında gerçekleşen 6.581.983 adede göre pazarda yüzde 4’lük bir artış oldu. Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, yılın son 2 ayında uygulamaya konulan ÖTV indiriminin 2019 yılının ilk 3 ayda da devam etmesinin, beklenen etkiyi göstermediğini belirtti. Aydın, “Otoshops, olarak 2018 yılını 5 bin adetlik satışla tamamladık. 2018 yılının son 2 ayında uygulanan ÖTV indirimi, bizim satışlarımızı da negatif yönde etkiledi. 2019 yılında Otoshops olarak büyüyecek yetkili satıcı ağımız ile birlikte satışlarımızı da arttırmayı planlıyoruz. 2019 yılı satış hedefimiz 7 bin adet olarak belirledik. Otoshops tüm araçlarını 111 nokta ekspertiz, 14 günde değişim, 2 yıla varan garanti, 2 yıla varan yolda yardım ve 12 yaşa kadar 48 aya varan taksit seçeneği ile müşterilerine ulaştırmaya devam edecektir.”