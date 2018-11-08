2019 zor geçecek

Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, “2019’un ilk çeyreğinde sıfır ya da eksi büyüme göreceğiz, 2019 daha zor geçecek” dedi.

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu’nun İstanbul’da düzenlediği“Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları” toplantısında yanıt arandı. Toplantıda konuşan Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası’nın kredibilitesinin her geçen gün daha da azaldığını söylerken enflasyonun sebebi olan maliyet artışının da hükümet politikalarına güvensizlikten kaynaklandığını dile getirdi. Yılmaz, “Hükümet, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde enflasyondaki artışı baskılamaya çalıyor. Ancak 2019’un ilk çeyreğinde sıfır ya da sıfırın altında büyüme göreceğiz. 2019 Türkiye için 2018’den çok daha zor geçecek. Hükümet maalesef ne topluma ne yatırımcıya güven veremiyor” dedi. diye konuştu.

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Ekonomide sıkıntılar daha da artacak

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Türkiye ekonomisinin geçmiştekilerden oldukça farklı bir kriz ile karşı karşıya olduğunu belirterek, Türkiye’nin yüksek enflasyonlu düşük büyümenin yaratacağı sorunlarla uzun süre yaşamak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Cari açığın öncelikli sorun olmaktan çıktığını belirten Gürsel, ‘’Ama özel kesimin döviz borcu sorun olmaya devam ediyor. TL’nin mevcut kur düzeyinde dahi yüzde 40 kadar değer kaybettiği ve yüksek döviz borçlu firma bilânçolarını perişan ettiği gerçeği değişmedi. Dolayısıyla “sıkıntılar geride kaldı” iddiası gerçekçi değil. Gerçek sıkıntılar bundan sonra giderek daha çok hissedilecek. Tüketici fiyatlarının ne zaman düşüşe geçeceğini kestirmek zor. Üretici fiyatları zirve yapmış gibi duruyor, kurdaki istikrar sayesinde bundan böyle inişe geçebilir. Ancak tüketici fiyatlarının halen çok üzerindeler; ÜFE yüzde 45’de TÜFE yüzde 25’de. TÜFE daha bir kaç ay yükselmeye devam edebilir, ama iç talepte durgunluk bir süre sonra tüketici enflasyonunu inişe geçirecektir. Ancak tek haneye gelmesi en az iki yıl alır.’’ diye konuştu.