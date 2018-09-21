21 bin angus İskenderun Limanı’nda

Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen 21 bin angus cinsi büyükbaş hayvan deniz yoluyla Hatay’ın İskenderun ilçesine getirildi.

İskenderun Limanı’na yanaşan bir gemide bulunan anguslar, önce veteriner hekimler tarafından kontrol edildi. Daha sonra angusları taşıyacak araçlar dezenfekte edildi ve tahliyelerine başlandı. Angusların Türkiye Et ve Süt Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.

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