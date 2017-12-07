23 bin firmaya döviz borcu sınırlaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 23 bin firmaya dövizle borçlanma yasağı geleceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz yükümlülüğü olan 25 bin firma arasında büyük ölçekli 2 bin firmanın verileriyle ilgili yasal altyapının oluştuğunu, 23 bin küçük ve orta ölçekli firmaya ise hanehalkındaki gibi döviz borçlanma yasağı getireceklerini vurguladı. T24’te yer alan habere göre Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de çok yakında önemli bir yapısal reform yapacaklarını dile getirerek öncelikle döviz yükümlülüğü olan 25 bin firmayı araştırdıklarını dile getirdi. Şimşek, “Bu firmaların 23 bini toplam döviz yükümlülüğünün yüzde 16’sını oluşturuyor. Biz bir çerçeve oluşturacağız ve bu çoğunluğu küçük ve orta ölçekli olan firmalara doğrudan doğruya sınırlama getireceğiz. Niyetimiz hanehalkında aldığımız tedbiri bunlara almak. Birkaç istisna dışında genel anlamda dövizle borçlanmaya sınırlamaya gideceğiz” diye konuştu.

“Türkiye hukuk devletinden uzaklaşıyor’’

Finansal piyasalar açısından oynaklığın yüksek olduğu dönemlerden geçildiğini belirten Şimşek, bunun temellerine inmek gerektiğini söyledi. Şimşek, yapısal reformlarla temellerin epey sağlamlaştırıldığını kaydederek bazı algı farklılıkları da yaşandığını belirterek, “Batı perspektifiyle Türkiye hukuk devletinden uzaklaşıyor Türkiye’ye göre ise batı bizi anlamıyor ve sahip çıkmıyor. İşte tüm bunlar algıyı şekillendiriyor. Liste çok kabarık. Reformları yapmak zamanlama, kaynak, irade meselesi olduğu kadar eğer enerjinizi iç ve dış gerilimle harcanmak zorunda kalınıyorsa güçlü ivme kazanmak kolay olmuyor. Gerçekçi olalım. Bizim gerçekliğimiz algımız kadar kötü değil arzuladığımız kadar da iyi değil. Bunu değiştirmek için reform dönemi önemli.” dedi.