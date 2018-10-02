24 ilde 111 arsa TOKİ tarafından satışa çıkarıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde toplam 1 milyon 668 bin 141 metrekare büyüklüğünde 111 arsayı satışa sundu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat'ta 111 arsa satışa sunuldu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar lira olan arsalar, vadeli olarak açık artırma yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Açıklamada arsaların nitelikleri şöyle sıralandı:

"Konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesisi, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu ve toplu iş yeri-toptancılar sitesi niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar."

Açık artırma, 16 Ekim saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde özel sağlık tesis, İkitelli'de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece'de konut niteliğinde imarlı arsalar da satışa sunuldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde konut, Mamak'ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi, Yuva'da konut niteliğinde imarlı arsalar satışa çıktı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde konut, ticaret, özel eğitim, park niteliğinde imarlı arsa, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde konut dışı kentsel çalışma, Gebze'de akaryakıt alanı niteliğinde imarlı arsalar, Elazığ merkez ilçede konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar, Eskişehir Odunpazarı'nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar, Karaman merkezde özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve "ticaret+konut" niteliğinde imarlı arsalar, Tekirdağ Süleymanpaşa'da sanayi alanı Çorlu'da akaryakıt alanı niteliğinde imarlı ve plansız arsalar satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.