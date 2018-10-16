"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

25 ilde 2 232 iş yeri ve 104 konut TOKİ tarafından satışa çıkarıldı

16 Ekim 2018, Salı 13:36
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 ilde 232 iş yeri ve 9 ilde 104 konutu "açık artırma" yöntemiyle satışa sunacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, açık artırma, 31 Ekim Çarşamba günü, konutlar için saat 10.00'da, iş yerleri için ise 14.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Kira öder gibi iş yeri ve konut sahibi olma fırsatı

Açık artırmaya katılacak alıcılar, 9 ilde satışa sunulan 104 konuta başvuruda bulunabilecek. Bu kapsamda, İstanbul Esenler'de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 7 adet 2+1 nitelikli konut, 281 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vadeyle satılacak. Açık artırma sonucu konutlar hemen teslim edilecek.

Ankara Keçiören'de Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi kapsamında inşa edilen 73 adet 3+1 ve 4+1 nitelikli konut ise 84 bin liradan başlayan fiyatlar, yüzde 10,15 ve 25 peşin, 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle açık artırmaya sunulacak.

Şanlıurfa Merkez'de satışa sunulacak 9 adet 2+1 ve 1+1 nitelikli konutları ise 85 bin liradan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Teslim süresi 36 ay olan konutlar, yüzde 25 peşin, 180 ay vade ödeme yöntemi ile satılacak.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Bolu, Kırıkkale, Konya, Muğla ve Trabzon'da satışa sunulan konutlar da yüzde 25'i peşin 120 ay, yüzde 25'i peşin 180 ay, yüzde 50'si peşin 60 ay vade seçenekleri ile alınabilecek.

Vatandaşlar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine ise yüzde 15 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 120 ay, yüzde 25 peşin 60 ay, yüzde 30 peşin 120 ay, yüzde 50 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Bu kapsamda, İstanbul Bahçeşehir'de 33-60 metrekare arasında 3 iş yeri 490 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 15 peşin, 120 ay vade; İstanbul Üsküdar'da 69-150 metrekare arasında 7 iş yeri 683 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 25 peşin, 60 ay vade; Ankara Altındağ'da 14-2500 metrekare arasında 54 iş yeri 79 bin lirada başlayan fiyatlar ve yüzde 50 peşin, 60 ay vade ile satılacak.

Alıcılar, satışa sunulan konut ve iş yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşabilecek.

AA

Etiketler: toki
Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekliye bayram ikramiyesi hem mutlu ediyor hem de mağdur ediyor!

    Dışişleri: Başkonsolosunun konutunda da inceleme yapılacak

    Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

    Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Erdoğan'dan açıklama

    Trafik cezalarını artıran yeni kanun teklifi kabul edildi

    UNICEF: Yemen'deki 2,2 milyon çocuk acil yardım bekliyor

    Maket trafik polisi araçlarına ilişkin açıklama

    Sanayi üretim rakamları belli oldu

    Güler-Dunford görüşmesi hakkında Pentagon'dan açıklama

    Ankara'da ortalığı birbirine kattı

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saatlik inceleme

    Vicdanlı seslere ihtiyaç var

    İmam Hatipler siyasi düzlemde ele alınmasın

    Çocuklarımız işçi değil, öğrenci olmalıdır

    "Bundan utanç duymalıyız"

    'Her 9 kişiden biri aç'

    Rize Kitap Günleri’ne bekliyoruz

    Bill Gates ile Microsoft'u kurmuş olan Paul Allen öldü

    CNN'den yeni iddia

    Suriyelilere haksızlık yapılmasın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluk dönemi artık geride kalsın
    Cevher İLHAN

    Bir “Brunson hikâyesi”
    Genel

    CNN'den yeni iddia
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayret ettiğim haller (1)
    Genel

    Vicdanlı seslere ihtiyaç var
    Faruk ÇAKIR

    Psikiyatrist gözüyle
    Genel

    "Bundan utanç duymalıyız"
    Genel

    Maket trafik polisi araçlarına ilişkin açıklama
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkulara karşı Tevekkül ve dua
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan olmayı biz mi tercih ettik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.