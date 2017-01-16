'25 kuruş' sevinci

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Bugün itibarıyla beklenen artış oldu. Fındıkta 25 kuruşluk artış yaşandı. Bu da bizi açıkçası mutlu etti." dedi.

Ordu'da yaklaşık iki aydır 10,25 liradan işlem gören kabuklu fındığın kilogram fiyatı, yeni haftayla 10,50 liraya yükseldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, yaptığı açıklamada, Ordu Ticaret Borsası tarafından fındık fiyatının 10,50 liradan kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

Ordu'da yaklaşık iki aydan beri fındık fiyatında artış olmadığını belirten Soydan, "Bugün itibarıyla beklenen artış oldu. Fındıkta 25 kuruşluk artış yaşandı. Bu da bizi açıkçası mutlu etti. Bu rakamın ilerleyen günlerde daha da artacağını ümit ediyoruz." dedi.

Soydan, uzun süre 10,25 lirada çakılı kalan fındık fiyatının artmasını önemsediklerini kaydederek şöyle devam etti:

"2017 yılı itibarıyla ilk fiyat artışı oldu. Artık üretici beklediği fiyat artışını görmek istiyor. Bizler geleceğe umutla bakmak istiyoruz. İnşallah üreticinin yüzünün güldüğü günleri hep birlikte yaşarız. Tek temennimiz birkaç yıldır yüzü gülmeyen üreticinin yeniden yüzünün gülmesi."

Soydan, bazı manav ve tüccarlarda ise fiyatın değiştiğini dile getirerek bazılarının borsa rakamlarının üzerinde fiyat belirleyebildiğini ifade etti.

Üreticilerin sadece borsa rakamlarına da bağlı kalmadan kendi fiyatlarını araştırmalarını isteyen Soydan, "Neresi kendi ürünü için en iyi fiyatı verecekse ona fındığını satsın. Üreticilerimizin de bu anlamda uyanık olmalarında fayda var." diye konuştu.