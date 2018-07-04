26 ilde 108 arsa, TOKİ tarafından satışa çıkarıldı

TOKİ, 26 ilde 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğündeki 108 arsayı satışa çıkardı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde, toplam 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde 108 arsa satışa sunuldu. Muhammen bedeli 734 milyon lira olan arsalar "Açık Artırma" yöntemi ile satılacak. Arsaların nitelikleri "Konut, ticaret, konut altı ticaret, ticari rekreasyon, küçük sanayi, merkezi iş, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt ve bakım istasyonu, pazar, fuar, ortaokul, park imarlı arsalar." Müzayede, 19 Temmuz Perşembe günü, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Satışa sunulan arsalardan bazıları İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı mahallesinde özel sağlık, İkitelli'de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece'de konut niteliğinde imarlı arsalar satışa sunuldu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde konut, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar'da konut, Yenimahalle'de küçük sanayi sitesi, konut, Kahramankazan'da konut, ticaret, Sincan'da konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar, Gebze'de akaryakıt, Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar, İzmir Narlıdere'de konut, ticaret, özel eğitim, cami, park niteliğinde imarlı arsalar satışa çıktı. Trabzon Ortahisar'da konut niteliğinde imarlı arsalar, Elazığ merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar, Erzincan merkezde konut, Üzümlü'deki ticaret, konut niteliğinde imarlı arsalar da satışa sunulan yerler arasında bulunuyor. AA

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