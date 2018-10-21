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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

2B'den 2 milyar lira gelir bekleniyor

21 Ekim 2018, Pazar 14:00
2019 yılı bütçe teklifine göre, 2B taşınmazlarının devrinden 3 yılda yaklaşık 2 milyar lira, satışından ise 4 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

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2B taşınmazlarının devrinden 3 yılda 1 milyar 974 milyon 144 bin lira, satışından ise 4 milyon 95 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, gelecek yıl 2B taşınmazlarının devrinden 740 milyon 304 bin lira, satışından ise 1 milyon 210 bin lira gelir bekleniyor.

Bütçe gelirlerine, 2B taşınmazlarının devrinden 2020'de 661 milyon 338 bin lira, 2021'de 572 milyon 502 bin lira katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu taşınmazların satış gelirlerinin 2020'de 1 milyon 365 bin lira ve 2021'de 1 milyon 520 bin lira olması bekleniyor.

2B taşınmazlarının devrinden 3 yılda 1 milyar 974 milyon 144 bin lira, satışından ise 4 milyon 95 bin lira gelir öngörülüyor.

Söz konusu dönemde hazineye ait tarım arazilerinin satış geliri öngörülmezken, diğer çeşitli taşınmazların satış gelirinin 2019'da 91 milyon 238 bin ve 2020'de 100 milyon 362 bin lira olabileceği hesaplandı.

Yaklaşık 531 bin taşınmaz satıldı

Maliye Bakanlığının verilerine göre, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı kanun uyarınca Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan ekime kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 531 bin taşınmaz satıldı. Söz konusu satışların toplam değeri 11 milyar lira olurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi.

Düzenleme kapsamında hazineye ait tarım arazilerini, 31 Aralık 2017'den önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı idarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden süresi içerisinde başvuruda bulunanlar hak sahipleri olarak tanımlanıyor.

AA

Etiketler: 2b, bütçe, gelir
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