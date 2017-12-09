3 bin lira maaşla çoban bulunamıyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, “Çobanlık tu kaka yapılan meslek haline gelmiş. Bizim bakanlık çobanın ismini ‘sürü yöneticisi’ diye değiştirdi, o da fayda etmedi. Bakın 3 bin liraya çoban bulamıyoruz” dedi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi ve Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Gıda Uzmanlık Grubu iş birliğinde düzenlenen “Türkiye’de Kırmızı Et Üretimi ve Tüketimi” konulu panel konuşan Hacıince, çobana kız verilmediğini belirterek, “Bakın 3 bin liraya çoban bulamıyoruz. Çobanlık derken bunu maaş alan bir adam adı altında görmeyin. Bunu kendi mesleğiniz olarak görün. Kötü bir şey değil. Boşalan köyler var. Son 5 yılda Konya’da 27 tane köy boşalmış. İnsan yok. Herkes köyde arazisini satıyor, şehre geliyor, kapıcılık yapıyor.” diye konuştu. AA

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