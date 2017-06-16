3 haftanın en düşüğünde: Altının fiyatlarında son durum?

Altının ons fiyatı, son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 dolar görmesinin ardından şu dakikalarda 1.254 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün, Asya piyasalarında son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 doları gören altının ons fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 1.254,77 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı dün dolar/TL'nin 3,5265'e yükselmesinin ardından 142,4 lirayı gördü. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 142 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor. DHA

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