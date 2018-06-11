3. Havalimanında ‘maaş alamıyoruz’ iddiası

İstanbul 3.Havalimanını inşa etmek ve 25 yıl işletmek üzere kurulan İGA’nın 5 ortağından biri olan Kalyon İnşaat şirketi taşeronlarından Bozacı Yapı bünyesindeki işçiler, iki aydır maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

Bozacı Yapı bünyesinde yer alan yaklaşık 250 çalışanın iş bırakması üzerine İGA Havalimanında yer alan ASG Binası, Geçici İkram Binası, LMH (Hat Bakım Hangarı), Kargo Terminal Binası şantiyelerinde işler durdu. Bozacı Yapı’nın mühendislerinden alınan bilgilere göre; Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketinin Proje Koordinatörü tarafından, Bozacı Yapı’nın Şantiye Şefleri ve işveren temsilcileri tehdit edilirken, korumalar ve güvenliklerle birlikte mühendislerin üzerine yüründüğü savunuldu. İşçiler mağdur Kalyon İnşaatın Şantiye şeflerinin, Bozacı Yapı’nın işveren temsilcilerine ‘’İşçilerinizi ya çalıştırın, ya da işinize devam etmezseniz sonuçları Nova İnşaat’la aynı olur’’ diye sözlü şiddetle bulunduğu ileri sürüldü. Bozacı Yapı İnşaat mühendisleri, Kalyon İnşaat’ın üst düzey yetkilerinin en azından işçilikleri yarın ödeneceğini söylediklerini, ancak ödemelerin yapılıp yapılmayacağını bilemediklerini söyledi. Bayram tatili öncesi iki aydır maaş alamayan işçilerin daha fazla mağdur edilmemesini istediler.

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