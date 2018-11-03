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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

3 kişiden 1’inin kartı var

03 Kasım 2018, Cumartesi 00:26
Ülkelerin kredi kartına sahip olma oranları belli olurken, Türk halkının yüzde 33’ünde kredi kartı olduğu belirlendi.

Ajans Press’in We Are Social verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türk halkının yüzde 33’ünde kredi kartı olduğu belirlendi. Veriler 15 yaş üstü kiişileri kapsarken, kredi kartına sahip olma oranıyla zirveye yerleşen ülke Kanada oldu. Böylelikle Kanada’nın kredi kartına sahip olma oranı yüzde 77 olarak kaydedildi. Japonya’da da kredi kartına sahip olma oranları azımsanmayacak seviyede iken, Japonya’nın yüzde 66 ile ikinci sıraya yerleştiği belirlendi. Rapor 2017 yılı verilerinden derlenirken, kredi kartına sahip olma oranı en düşük ülke Endonezya olarak belirledi. Endonezya’da kredi kartı olan insanların oranı ise sadece yüzde 2 olarak görüldü. Bunun yanı sıra Çin ve Rusya’daki kredi kartına sahip olma oranları da şaşırttı. Çin’in sadece yüzde 16’sında kredi kartı mevcutken, bu rakam Rusya’da yüzde 21 olarak kayıtlara geçti. 

 

Etiketler: kredi kartı
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