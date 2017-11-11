30 liralık etin acısı sonradan çıkacak

Gıda Tarım ve Hayancılık Bakanlığı'nın büyükbaş havyan ve et ithalatına tepki gösteren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet, zincir marketlerde başlayan ucuz et satışıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Türkiye'de hayvancılık yapan kişilerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Gözet, "30 liralık et çözüm değil. Bunun acısını 5-6 ay sonra çekeceğiz. Et fiyatları artmaya devam edecek" dedi. İthalatın devam etmesi durumunda sütte de problemler yaşanacağına dikkat çeken Gözet, “Etle uğraşırken sütü unutuyoruz. Böyle giderse iki yıl sonra süt üretimimizde sıkıntı çıkacak. Şu anda et konusunda günü kurtarma politikası izliyoruz. Her bir ithalat Türkiye’deki üretim miktarlarında düşüşe neden oluyor. Geldiğimiz noktada yerli üretim bitiyor. Hayvan sayısının arttırılması ve üreticinin desteklenmesine yatırım yaparsak 3-5 yıl sonra kendimize yeteriz. Üretici desteklenmezse et fiyatları artar. 30 liralık et çözüm değil. Bunun acısını 5-6 ay sonra çekeceğiz. Et fiyatları artmaya devam edecek" diye konuştu.

Okunma Sayısı: 841

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.