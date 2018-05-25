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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

328 milyarlık fatura

25 Mayıs 2018, Cuma 21:00
Dolar kuru 4.70 TL’nin üzerinde dalgalanırken, Merkez Bankası’nın 3 puanlık şok faiz arttırımının ardından gördüğü en yüksek ve düşük değerlerin uzağında (4.86-4.54), artık olağan alım satım marjlarıyla fiyatlanıyor.

Döviz piyasalarında Merkez Bankası’ndan gelen faiz adımıyla geçici bir ateşkes sağlansa da bu doların Mayıs’ta TL karşısında 72 kuruş yani yüzde 18 değer kazandığı gerçeğini değiştirmiyor. Aylık bazda bu kayıp 2007-2009 küresel krizinden sonra Lira’nın dalgalı kurdaki en yüksek kaybını ifade ediyor.

Mali piyasalardaki bu sarsıntının ekonomiye yansıyan maliyeti ise şaşırtıcı boyutlarda. 453 milyar dolarlık döviz açığı bulunan Türkiye döviz kuru ve döviz faizlerindeki yükselişin getirdiği maliyet nedeniyle 328 milyar liralık maliyetle karşı karşıya.. 

Bu tutarın 220 milyar lirası ise özel sektöre çıkmış durumda. TL tarafında ise faiz oranlarındaki 3.75 artış borçlanma faizlerine doğrudan yansıdığı için toplamı 2 trilyon liraya yaklaşan kredi ve Hazine kağıtlarının faizinde yıllık 75 milyar liralık maliyet artışı söz konusu. Bi aylık çifte şokun Türkiye ekonomisine zararı  403 milyar TL düzeyinde yani kabaca Türkiye milli gelirinin yüzde 13’ü kadar.

Etiketler: merkez bankası, döviz, dolar, türk lirası
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  • g@L!p

    25.5.2018 22:43:44

    Ekonomimiz gerçekten uçuyor (!!)

Risale-i Nur Külliyatı

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