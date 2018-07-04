36 saat sürecek büyük indirimin tarihi açıklandı

ABD'li e-Ticaret devi Amazon, internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği "Prime Day"in bu yıl 16 Temmuz tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin "Prime" üyesi tüketicilerinin milyonlarca ürünü büyük indirimlerle alabildiği "Prime Day"in bu sene 16 Temmuz'da, doğu saatine göre 15.00'de başlayarak, 17 Temmuz'da bütün gün süreceği ve 18 Temmuz'da de doğu saatine göre 03.00'de sona ereceği belirtildi.

Geçen sene 30 saat süren "Prime Day"in bu sene 36 saate çıkarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Amazon'un geçen sene 13,7 milyar dolara satın aldığı ülkenin en büyük gıda perakendeci zincirlerinden olan Whole Foods ürünlerinin de bu sene "Prime Day"in parçası olacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu sene "Prime Day"in, ABD'ye ek olarak Kanada, Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Hindistan, Çin, Japonya, Singapur ve Avustralya dahil toplam 17 ülkede düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

Amazon, geçen yıl satışların bir önceki yıla oranla yüzde 60 arttığını, "Prime Day"deki kullanıcı sayısının da yıldan yıla yüzde 50 yükseldiğini bildirmişti.

Şirket, nisan ayında, "Prime" adı verilen hizmetini kullanan kişilerin sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu.

Amazon, yıllık 119 dolar (yaklaşık 557 Türk lirası) veya aylık 12,99 dolar (61 Türk lirası) olan "Prime" hizmeti sayesinde kullanıcılarına milyonlarca ürünü en geç 2 gün içinde ücretsiz ulaştırabiliyor. Üyeler ayrıca, hizmet sayesinde binlerce film ve diziyi de ücretsiz izleyebiliyor.