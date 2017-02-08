40 kişilik işçi kadrosu için bin 592 başvuru

Erzincan'da, hizmet alımı ile Et ve Süt Kurumu Kombinasında istihdam edilecek 40 kişilik hizmetli kadrosu için bir hafta içerisinde bin 592 aday başvuru yaptı.

Erzincan'da 6 Kasım'da Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bakanlar tarafından hizmete açılan Et ve Süt Kurumu Tavuk Kombinasında hizmet alımı ile çalıştırılmak üzere 40 kişilik kadroya bir haftada bin 592 müracaat alındı.

Çalıştırılacak işçileri belirlemek amacıyla Erzincan Organize Sanayi Müdürlüğünde bulunan Et ve Süt Kurumu Tavuk Kombinası Müdürlüğü tesislerinde bulunan yemekhanede kura çekildi.

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 1 aşçı, 4 rendering ile muhtelif işlerde çalıştırmak üzere 35 kişi için kura çekimi gerçekleştirdi. Erzincan Tavuk Kombinasında çekilen kuraya İŞKUR İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombinası Müdür Vekili Yunus Bostancı ile firma yetkilileri katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, kura çekimi sonrasında yaptığı konuşmada, "Et ve Süt Kurumu için hizmet alımı ile çalıştırılmak üzere toplam 40 kişi için kura çekimi yaptık. Bu 40 kişi için bin 592 kişi müracaat etti. Muhtelif yerlerde çalıştırılmak üzere bin 545 kişi müracaat ederken, aşçılık için 26 kişi ve rendering için 21 kişi, toplamda bin 592 kişi müracaat etti. Biz 40 kişilik alım için bunun üç katı 80 kişi asil olmak üzere 40 kişide yedek olmak üzere 120 kişinin kurasını gerçekleştirdik. Asil olanlar için ayrıca bir mülakat yapılacak. Mülakatta uygun görülen arkadaşlar daha sonra iş başı yapacaklar." dedi.

Kura sonrası işe alınan kişiler büyük sevinç yaşadı.