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24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

44 yıllık dev şirket satıldı

24 Ocak 2017, Salı 18:30
Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a satıldı.

Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a satıldı. Korozo'nun çoğunluk hissesi Actera'ya geçti. Bir süreden beri yürütülen satış görüşmeleri sonrası taraflar masadan el sıkışarak kalktı. İstanbul ve İzmir'de 9 fabrikası bulunan Korozo'nun cirosu 250 milyon Euro seviyesinde.

Konu ile ilgili şirkten bir yetkili, Korozo'nun çoğunluk hissesinin satıldığını belirtti. Aynı kaynak, profesyonel yönetimin şirkette görev almaya devam edeceğini aktardı. Aynı kaynak, satış kararının gerisinde Korozo'yu global bir konuma taşımak olduğunu aktardı.

TEMELİ 44 YIL ÖNCE ATILDI

Temeli 44 yıl önce atılan Korozo, plastik ambalaj sektöründe Türkiye'nin en büyük firmalarından biri. Özellikle esken ambalaj ürünler konusunda öne çıkan şirket, İstanbul ve İzmir'de bulunan 9 fabrikada faaliyet gösteriyor.

Korozo'nun sitesinde yer alan bilgiye göre şirket, yıllık 98 bin tonun üzerinde ambalaj üretimi ile Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip. Toplam bin 700 çalışanı bulunan şirketin ürettiği ürünler 70'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

Bir süreden beri, önde gelen özel sermaye şirketlerinden Actera Group ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı.

CİROSU 250 MİLYON EURO

Ortaklık ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren Ünlü&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano "Türkiye'nin son dönemdeki en önemli işlemlerinden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Türkiye'nin en büyük esnek ambalaj üreticisi ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Korozo, yaklaşık Euro 250 milyon cirosu ile, Avrupa'nın en büyük 10 esnek ambalaj üreticisinden biri olmayı hedefliyor. Actera ve Korozo kurucularının hedefi şirketi gerek organik gerek inorganik bir şekilde büyüterek Avrupa coğrafyasında yaklaşık yüzde 3 pazar payına ulaştı. Korozo yeni yatırımları ve hızla artan ihracatı ile ülkemize ciddi bir döviz girişi ve istihdam sağlamış olacak. İşlem, Rekabet Kurumu onayının alınması ile tamamlanacaktır" şeklinde konuştu.

BİR ÇOK BÜYÜK FİRMAYA ORTAK

Actera Group'un, Mey İçki, Mars Cinema Group, Kamil Koç, U.N. RO-RO gibi bir çok şirkette ortaklığı bulunuyor. Actera'nın yatırım yaptığı şirketlerin çalışan sayısı 35 bini, cirosu ise 5 milyar doları aşıyor.

Hürriyet

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