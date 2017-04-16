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16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

'45 milyon dolarlık rüşvet aldı' iddiası

16 Nisan 2017, Pazar 09:18
Manhattan bölge savcılığına sunulan belgelerde eski bakan Zafer Çağlayan'ın Zerrab'tan en az 45 milyon dolarlık rüşvet aldığı iddiasına yer verildi.

ABD’nin Manhattan Bölge Mahkemesi’ne Reza Zerrab davasıyla ilgili yeni belgeler sunulduğu belirtildi.

New Yorker dergisinde Dexter Filkins imzasıyla yayınlanan habere göre belgelerde eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın Reza Zerrab’tan 45 milyon dolardan fazla değeri olan nakit ve mücevher lüks eşyaları rüşvet olarak aldığı bilgisi bulunuyor.

‘NEYE GÜVENEREK NEW YORK’A GELDİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre New Yorker dergisi geçen ay tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yla ilgili ise “Müşterisi olan Reza Zerrab kamuoyunda bu kadar fazla bilinen bir davada yargılanırken ve yöneticisi olduğu bankaya Zerrab’ın parasını akladığı suçlamaları yapılırken neye güvenip elini kolunu sallaya sallayarak JFK Havaalanı’na geldi. Yoksa, başka karanlık işler mi dönüyor” sorusunu gündeme getiriyor.

‘ZARRAB SESSİZ BİR ANLAŞMA YAPMAYI UMUYOR OLABİLİR’

Haberde, Reza Zerrab’ın Miami’de tutuklandıktan sonra ülkedeki en pahalı avukatları tuttuğu bilgisine de yer verilirken, şunlar aktarıldı: “Önce rahat bir kefalet anlaşması ayarlamaya çalıştı, başaramadı. Sonra davanın tamamen düşmesini sağlamaya çalıştılar. O konuda da başarısız oldular. Bir sonraki adımda Reza Zerrab, ABD Başkanı Donald Trump’ın da yakın sırdaşlarından biri olan  Rudy Giuliani’yi ve eski ABD başsavcısı Michael Mukasey’i tuttu. Bu gelişmenin ardından Trump Zerrab hakkında soruşturrma açan ilk sacı olan Bharara’yı kovdu. Başkanla dost olan bir hukuk ekibi iş başındayken, hasmane davranan savcı görevden alınmışken Zerrab savcılıkla sessiz bir anlaşma yapmayı umut ediyor olabilir.”

Etiketler: zafer çağlayan
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  • Hayati Binler

    16.04.2017 10:33:58

    Cenab-ı Hakk bunların böylesi hareketleriyle cemiyete Din Adına Siyaset'in de sıkıntılı olduğunu görmeyenlere de, görmek istemeyenlere de gösterdi. Halk nihayetinde demokratlara ister istemez yönlenecek. Ve dahi "Ben nasıl çalmıyorsam, kimseye de çaldırmam; benim itikadım da başkalarının itikadı da mühimdir, her fikir özgürce savunulabilmediri; baskı ve tazyik olmalalıdır; bu da hürriyetçi ve demokrat olanlarla olur" noktasına gelecek inşaallah. Buna İlahi Program yahut İlahi Eğitim Programı diyebiliriz.

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