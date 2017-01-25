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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

463 sefer iptal edildi

25 Ocak 2017, Çarşamba 21:01
Türk Hava Yolları, Yeşilköy Havalimanı ve Kurtköy Havalimanları'ndan yapacağı 327 seferini iptal etti. Diğer hava yollarının iptalleri ile iptal edilen sefer sayısı 463 oldu.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yeşilköy ve Kurtköy Havalimanı'nda kapasite yüzde 20 azaltılınca THY, 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde 327 seferini iptal ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda “26-27 Ocak 2017 tarihlerinde, 'İstanbul Yeşilköy ve Kurtköy meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz “ denildi.

Pegasus Hava Yolları'da internet sitesinden yaptığı duyuruda "Yurt genelinde ve İstanbul Kurtköy Havalimanında olumsuz hava muhalefeti nedeniyle, aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yoğun hava muhalefetinden dolayı tüm seferlerimizde aksaklıklar /gecikmeler yaşanabilmektedir. " diyerek yolcularını uyardı, Pegasus Hava Yolları da 110 seferini iptal etmek zorunda kaldı. Atlasglobal Hava Yolları 20, Onurair'in ise 6 seferini iptal ettiği öğrenildi.

Beklenen kar yağışı öncesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Yeşilköy Havalimanı'nda bu gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirmişti. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kurtköy Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin 26-27 Ocak tarihlerinde yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi. DHMİ, "26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Yeşilköy Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur " açıklaması yaptı.

DHA

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