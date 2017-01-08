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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

49 bin aracını daha geri çağırdı

08 Ocak 2017, Pazar 11:55
Volkswagen'in, Çin'deki 49 bin 480 aracını geri çağırdığı bildirildi.

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresi, araçların çağrılmasının hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurdan kaynaklandığını açıkladı.

Geri çağırma işleminin Temmuz 2012 ile Ağustos 2015 arasında üretilen Beetles ve Volkswagen China tarafından Temmuz 2012 ve Temmuz 2013 yılları arasında ithal edilen Golf modellerini kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, arızalı parçaların ücretsiz onarılacağı belirtildi.

BMW de geçen ay Çin’deki 193 bin 611 aracını geri çağırmıştı.

AA

Etiketler: volkswagen
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