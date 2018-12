5 bin ton et ithal edilecek

Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin ithal edilmesini öngören anlaşma, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda onaylandı.

Hükümet yetkilileri yakın bir zamanda et ithalatı yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulunurken, önceki gün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda onaylanan anlaşma ile Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin ‘uygun gümrük vergisi indirimleriyle’ ithal edilmesi kabul edildi. CHP yeni bir et ithalatı anlaşmasına tepki gösterirken, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye’de üretici, çiftçi üretim yapamazken AKP iktidarı ülkeyi ithal cennetine çevirdi. Seyitgazi’de, hayvancılığın, tarımın cenneti koca Alpu Ovası’nda tarım desteği verilen bir kişi bile yok. Et ve Süt Kurumu depolarında depolanan ithal etlerin bozulma noktasına geldiğini hep birlikte okuduk. Artık yeter, bu plansızlığın bedelini çiftçi ve vatandaş ödemesin” dedi. Türkiye’nin Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan etinin ‘uygun gümrük vergisi indirimleriyle’ ithal edilmesini öngören anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında söz alan Çakırözer, Türkiye’nin yeni bir ithal et anlaşmasını kaldıramayacağını belirterek, “Artık yeter AKP ithal et anlaşması yerine Türkiye’de tarımı, hayvancılığı desteklesin. Çiftçiye verdiği sözleri tutsun” dedi.

‘Gelinen nokta endişe verici’

Türkiye’de insanların özellikle son 15 yılda tarım ve hayvancılığı bırakma noktasına getirildiğine dikkat çeken Çakırözer, “İnsanlar süt para etmiyor diye ineklerini sattılar, kestiler. Biz hayvancılığı destekleyeceğimiz yerde, tam tersine, ithal politikalarıyla ülkemizi bir ithalat cennetine dönüştürdük. Avrupa’da, Dünyada ülkeler Türkiye’ye bakarken ‘Ne kadar küçükbaş ya da ne kadar büyükbaş hayvan satabiliriz, biz bu ülkeye ne kadar buğday satabiliriz?’ diye bakıyor. Bu AKP hükûmetinin Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta getirdiği nokta açısından son derece kaygı vericidir, vahim bir durumdur” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, hükümet yetkililerinin ithalat yapılmayacağı yönündeki açıklamalarını da hatırlatan Çakırözer, “Hükûmetin açıklamaları ile icraatları hep birbirinin zıttı yana gidiyor. Sürekli çiftçiyi ‘İthalata muhtaç etmeyeceğiz, çiftçimizi destekleyeceğiz’ diyorlar, ama böyle dendiği sürece iktidar yetkililerinden, hemen akabinde, mutlaka yeni, ithalatın önünü açan kararnameler ya da buna benzer anlaşmalar ya da bazı istisnalar, teşvikler görmek çok üzücü. Hem vatandaşı ithalata muhtaç etmeyeceğiz diyorlar hem de yeni anlaşmalar imzalıyorlar” diye konuştu.