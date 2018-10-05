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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

5. Dünya Otomotiv Konferansı İstanbul’da yapıldı

05 Ekim 2018, Cuma 20:33
Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve lider firmalarının katıldığı Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018 İstanbul’da yapıldı.

Londra merkezli Worldwide Partnership firması tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen konferans, 2 gün boyunca 800 katılımcıya ile gündemi belirledi.

Dünyadan 40’ın üzerinde ülkeden çok sayıda konuğun katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Panasonic Amerika Direktörü Hakan Köstepen, bilgi tabanlı toplumlar oluştuğunu, araçların yanı sıra insanların, nesnelerin, bilginin ve enerjinin hareketliliğinin sözkonusu olduğunu, mobilitynin bu dört unsurdan bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi.

Ekonomist Özlem Derici Şengül, makro göstergelerin yansıması olarak binek araç satışlarının yüzde 40 azaldığını, tüm otomotiv sektöründe yüzde 57 daralma olduğunu söyledi. Özlem Derici Şengül, Türkiye’nin yüzde 4.5 daraldığı 2009 yılındaki tablo ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Küresel koşulların da Türkiye’nin işini kolaylaştırmadığın anlatan Şengül, cari açık vermeyen sektörlerden olan otomotivde ihracatın da iyi gitmediğini, bu sektöre odaklanmak gerektiğini belirttiı.

 

2030’da gelirin yüzde 25’i mobil servislerden gelecek

Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez de dijitalleşmenin herşeyi değiştirdiğini, nesneler ve insanları birbirine yaklaştırdığını anlattı. Dünyada 3 trilyon 500 miyar dolar olan otomotiv sektörü gelirlerinin yüzde 80’inin araç satışından geldiğini belirten Gökçe Bezmez, 2030 yılında bu gelirin 6 trilyon 700 milyar dolar olacağını, bunun sadece yüzde 55 inin araç satışından, yüzde 25’inin de mobil servisten kazanılacağını açıkladı. Dünyada yeni petrolün data olduğunu anlatan Bezmez, “Bunu akılcı bir şekilde kulanabilmek önemli. 3 boyutlu yazıcılar dünya endüstrilerinde büyük değişiklik getirecek” yorumunu yaptı.

İstanbul – Yeni Asya

Etiketler: otomotiv, konferans
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