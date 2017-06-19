5 haftanın düşüğünde: Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, 140,6 lira ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası düşüşle tamamlayan gram altın, gerileyişini yeni haftada da sürdürüyor. Altının gramı, bugün 140,6 lira ile 16 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kaybıyla 140,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 942 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise geçen haftayı 1.253,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.251,8 dolardan alıcı buluyor. Dolar/TL haftaya düşüşle başladı Dolar/TL haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,49 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü Asya piyasalarında 3,5319'u gören dolar/TL, gün boyu düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,35 azalışla 3,5023'ten tamamladı. Dolar/TL, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile düşüşünü yeni haftaya da taşıdı ve 3,4881'i görmesinin ardından, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 3,4920'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,34 değer kaybıyla 3,9100'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,25 düşüşle 4,4650'den işlem görüyor. AA

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