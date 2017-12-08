“5 milyar dolarlık bir ceza olabilir”

İngiliz The Economist dergisi, İran yaptırımlarının yasa dışı yollarla delindiği iddialarıyla ilgili olarak New York’ta görülen “davada ortaya çıkan dalaverelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sıkıntı çıkarabileceğini” ancak esas risk altında olanın Türk ekonomisi ile bankaları olduğunu öne sürüyor.

The Economist’te şu ifadeler yer aldı; “Esas risk altında olan ise Türk ekonomisi ve bankaları. Nomura Bank’tan ekonomist İnan Demir, mahkemede sanıkların suçlu bulunması halinde Halkbank’ın yaptırımların delinmesinde oynadığı iddia edilen rolden dolayı çok ciddi bir para cezasına çarptırılmasının muhtemel olduğunu söylüyor. BBC’de yer alan haberde Demir, ‘Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir cezadan bahsediyor olabiliriz’ diyor ve bu tahmini sayı, bankanın piyasa değerinin neredeyse iki katına denk geliyor. Halkbank, yasa dışı herhangi bir işlem yapmadığını söylüyor.” Dergi, Türkiye’nin ABD’deki mahkemeden çıkacak karara uymak dışında başka bir seçeneği olmadığını ve para cezasını ödememesi halinde son bir yıl içerisinde dolar karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybeden lirada sert düşüşlerin görülebileceğini öne sürüyor. Yazı, bir bankacının “Şu aşamada, Erdoğan’ın gücü üzerindeki tek kontrol mekanizması lira” sözleriyle sona eriyor.

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