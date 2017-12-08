"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

“5 milyar dolarlık bir ceza olabilir”

08 Aralık 2017, Cuma 20:30
İngiliz The Economist dergisi, İran yaptırımlarının yasa dışı yollarla delindiği iddialarıyla ilgili olarak New York’ta görülen “davada ortaya çıkan dalaverelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sıkıntı çıkarabileceğini” ancak esas risk altında olanın Türk ekonomisi ile bankaları olduğunu öne sürüyor.

The Economist’te şu ifadeler yer aldı; “Esas risk altında olan ise Türk ekonomisi ve bankaları. Nomura Bank’tan ekonomist İnan Demir, mahkemede sanıkların suçlu bulunması halinde Halkbank’ın yaptırımların delinmesinde oynadığı iddia edilen rolden dolayı çok ciddi bir para cezasına çarptırılmasının muhtemel olduğunu söylüyor. BBC’de yer alan haberde Demir, ‘Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir cezadan bahsediyor olabiliriz’ diyor ve bu tahmini sayı, bankanın piyasa değerinin neredeyse iki katına denk geliyor. Halkbank, yasa dışı herhangi bir işlem yapmadığını söylüyor.” Dergi, Türkiye’nin ABD’deki mahkemeden çıkacak karara uymak dışında başka bir seçeneği olmadığını ve para cezasını ödememesi halinde son bir yıl içerisinde dolar karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybeden lirada sert düşüşlerin görülebileceğini öne sürüyor. Yazı, bir bankacının “Şu aşamada, Erdoğan’ın gücü üzerindeki tek kontrol mekanizması lira” sözleriyle sona eriyor.

Etiketler: reza zarrab
Okunma Sayısı: 483
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    283. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Orta Doğu’da satranç oyunu

    Kutuplaşmak istemiyoruz

    “5 milyar dolarlık bir ceza olabilir”

    Trump yine tahrik etti

    Kuzey Kore: Nükleer savaş kaçınılmaz

    Putin'in Türkiye ziyareti hakkında Kremlin'den açıklama

    İlgezdi görevden uzaklaştırıldı

    Sarraf Davası’nda skandal

    Asgari ücret dolar karşısında eridi

    Bakanlıkların telefon harcaması 79 milyon 186 bin lira

    Vize serbestisi için 7 kriter

    "Üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir...''

    Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu...

    AB yetklisi Christos Stylianides: Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var

    "Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmalıdır''

    Mescid-i Aksa'da göstericilere ''gerçek mermi'' ve göz yaşartıcı gazla müdahale

    Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

    Bir çoğu terliğe de sahip değil...

    Dikkat: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!

    1 milyon Arakanlı tehdit altında!

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu neyi bekliyor?
    Genel

    Topal Hafız’ı da görün
    Mağdur Kürsüsü

    Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 Temmuz’a
    Genel

    Sarraf Davası’nda skandal
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl’in “dal kıran-baş kesen” Alileri
    Sabahattin BOYACI

    Nurcular tahsile gitmişler
    Genel

    İstanbul merkezli 19 ilde operasyon
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Musafaha esnasında sarılmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.