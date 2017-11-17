50 bin ton pirinç alımı için uluslararası ihale açıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 50.400 ton pirinç alımı için uluslararası ihale açtı.

TMO bu ay içinde bugünkü dahil olmak üzere 4 ürün grubunda ihale açarak piyasada aktif bir alıcı haline geldi. Kurumun yaklaşık 230.000 ton Avrupa menşei ekmeklik buğday, 108.000 mısır ve 96.000 ton yemlik arpa için açık alım ihalesi bulunuyor.

TMO son olarak her biri 4.200 ton Calrose tipi orta taneli pirinç alımı için 12 ihale açtı. Kurum ihalelerde belirlediği miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde alım yapabiliyor.

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre ihaleye son teklif tarihi 24 Kasım olarak belirlendi.