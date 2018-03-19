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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiası Zuckerberg'in servetini eritti

19 Mart 2018, Pazartesi 23:15
50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiasının ardından şirketin hisseleri Temmuz 2012'den bu yana en sert günlük düşüşünü gösterdi.

Küresel sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri, kullanıcılarının verilerinin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların ardından, son 5,5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşıyor.

The New York Times'da cumartesi günü yayınlanan haberde, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddia edilmişti.

İddianın ardından, Facebook'un hisse başına değeri, cuma gününü 185,09 dolardan kapamasının ardından bugün TSİ 19.00'da 170,12 dolara kadar geriledi. Böylece yüzde 8,1 değer kaybeden şirket hisseleri son 5,5 yıldaki en sert günlük düşüşünü gösterdi.

Firmanın hisseleri, en son 27 Temmuz 2012'de şirketin söz konusu yılın ikinci çeyreğinde reklam satışlarında azalış görülmesinin ardından yüzde 11'in üzerinde kayıp göstererek o döneme kadarki en düşük seviyesine gerilemişti.

Zuckerberg'in serveti 5 milyar dolar düştü

Facebook hisselerinde görülen kaybın ardından, cuma günü 537 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri bugün 43 milyar dolar kaybederek 494 milyar dolara kadar geriledi.

Ayrıca, Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in cuma günü 74,5 milyar dolar olan kişisel serveti bugün 69,3 milyar dolara gerileyerek 5 milyar doların üzerinde kayıp gösterdi.

Böylece, Zuckerberg, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesinde" 5'inci sıradan 7'nci sıraya gerilemiş oldu.

AA

Etiketler: facebook
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