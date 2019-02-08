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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

52 milyon ton buğday ithal edildi

08 Şubat 2019, Cuma 17:26
2003-2018 yılları arasında 14.1 milyar dolar değerinde 52 milyon 250 bin ton buğday ithal edildiği kaydedildi.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, 2003-2018 yılları arasında 52 milyon 250 bin tonluk buğday ithalatına tam 14 milyar 100 milyon dolar ödendiği ve cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı ifade edildi.

Söz konusu rakama ilişkin olarak açıklamalarda bulunan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, buğdayın ana vatanı olan Türkiye’de rekor seviyede ithalat yapılmasının bir utanç belgesi olduğunu belirtti. “Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet ülke tarımına AKP kadar kötülük etmedi. Yaptıkları ‘millî tarım’ değil ‘ithal tarım’dır. Yabancı üreticileri sevdikleri kadar çiftçimizi sevselerdi bu ülkede üretim rekorları kırılırdı” diyen Sarıbal, “2018’de üreticiden tonuna 800-900 TL vererek almadıkları buğdayı yurt dışından 1300-1350 TL’ye ithal ediyorlar. Bugün üretici tarlasına taban gübresini eksik atarak veya hiç atmadan ekim yaptı. Üst gübre konusunda kararsız. Acilen prim desteğinin arttırılması lâzım.’’ diye konuştu.

‘Buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor’

Tarım ve Orman Bakanlığından, ülkeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin yıllık buğday üretim miktarının ortalama 21 milyon ton, tüketim miktarının ise 19-20 milyon ton olduğu belirtilerek, “Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizin buğday üretimi tüketimimizi karşılamaya yetiyor. Ülkemizin yıllık yaklaşık 4 milyon ton civarında buğday ithalatı bulunuyor. Gerçekleştirilen bu ithalat da büyük ölçüde un, makarna, bisküvi, irmik ve bulgur gibi ürünlerin üretimi için kullanılıyor, bu ürünler ise ihraç ediliyor. Yani ithal edilen buğday ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu sayede yurtiçi ürün arzı üzerinde baskı oluşmaksızın dışarıdan alınan ürünler işlenerek, katma değeri yüksek mamul madde olarak pazarlanıyor. Bu bilgiler ışığında ülkemizin net ihracatçı ülke konumunda olduğu da açıkça görülüyor. Neticede, buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor.” denildi.

 

Etiketler: buğday, ithalat
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