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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

562 kişiye "Müteahhitlik Karnesi" verildi

24 Şubat 2018, Cumartesi 12:10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yap-sat müteahhitlik firmalarına yönelik 2017'de yapılan denetimlerde, ruhsata aykırı iş yaptığı tespit edilen 900 firmanın yetki belgesi iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkartılan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, 2012 yılından itibaren 3194 sayılı İmar Kanunu'na tabi bütün yapıların, bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin "Yetki Belgesi Numarası" alması zorunluluğu bulunuyor. 

Bu kapsamda Bakanlıkça, 2012- 2017 yılları arasında 410 bin müteahhide yetki belgesi numarası verildi.

Yetki belgesi numarası verdikten sonra da firmaların faaliyetlerini düzenli olarak denetim altında tutan Bakanlık, firmaların, yapım işinin ruhsata ve ruhsata ekli etüt ve projelere aykırı gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl, aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde ise on yıl süreyle yetki belgesi numaralarını iptal edebiliyor.

Buna göre, Bakanlıkça 2017'de yapılan denetimler sonucu, 900 firmanın yetki belge numarası iptal edildi. 

562 kişiye "Müteahhitlik Karnesi" verildi

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2011-2017 arasında 562 gerçek ve tüzel kişiye "Müteahhitlik Karnesi" düzenlenirken, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere 2017'ye kadar 337 gerçek ve tüzel kişiye de "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" verildi.

Bakanlık tarafından ayrıca taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve firmalara yurt dışında üstlendikleri taahhütlerini tamamlayabilmeleri için en fazla bir yıl süreli ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi de veriliyor. Bakanlıkça 2011-2017 arasında 480 gerçek ve tüzel kişi için "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" düzenlendi.

AA

Etiketler: müteahhitlik belgesi
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