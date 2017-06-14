6 yemek kartı şirketine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulunca; Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ, Edenred Kurumsal Çözümler AŞ, Network Servisleri AŞ, Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ ve Set Kurumsal Hizmetler AŞ hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Sodexho Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ ile Edenred Kurumsal Çözümler AŞ'nin, ihalelerde danışıklı hareket etmek, müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle kanunu ihlal ettikleri, ayrıca yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ortak hareket ederek restoranlardan yüzde 7-10 komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfelerle yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazanç sağlayarak, bu iş yerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, bu kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Ön araştırmada söz konusu uygulamaları inceleyen Kurul; Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ, Edenred Kurumsal Çözümler AŞ, Network Servisleri AŞ, Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ ve Set Kurumsal Hizmetler AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.