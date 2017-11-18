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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

61.5 milyon adet kredi kartı kullanılıyor

18 Kasım 2017, Cumartesi 13:22
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan 2017 yılının Ekim ayı verilerine göre Türkiye’de 61.5 milyon adet kredi kartı, 128 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde altı artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görüldü.

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 59.5 milyar liranın ödeme yapıldı. Bu tutarın 52.9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 6.6 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 16 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 45 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11'i geçti.

BKM verilerine göre 2017 yılının ilk 10 ayında, internetten yapılan kartlı ödeme tutarı toplam 81 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre internetten kartlı ödemelerde yüzde 45 arttı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 11 olarak gerçekleşirken, 2017 yılının ilk 10 ayında yüzde 14’e çıktı.

İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 2010 yılında yüzde 18 olan 3D Secure ile yapılan güvenli ödeme işlemlerinin 2017 yılının ilk 10 ayında yüzde 54’e çıktığı görülüyor. Sanal işyerlerindeki dönüşümle beraber bugün internetten yapılan kartlı ödemelerin çoğu 3D Secure ile güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.

DHA

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