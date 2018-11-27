67 bin çiftçi elektrik borçlusu

66 bin 978 çitçinin TEDAŞ’a faizli borcu var. Elektrik borcunu ödeyemeyen 2 bin 666 çiftçi ise icralık oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulama aboneliğinden kaynaklanan elektrik enerjisi borcu olan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer’in önergesine cevap veren Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 66 bin 978 çiftçinin faizli borcunun bulunduğunu, 2 bin 666 çiftçinin ise icralık olduğunu açıkladı. Dönmez , “7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında tarımsal sulama abonelerinin kamu dönemine ait borçları, 31.12.2019 tarihine kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvurulması halinde yılda 5 taksit şeklinde ödenmek üzere 5 yıla kadar vade farksız yapılandırılmadadır” açıklamasında bulundu.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTTIĞI İÇİN ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR

Ülkemizde 2 milyon 100 bin civarındaki çiftçinin yaklaşık 67 bininin elektrik borcunu zamanında ödeyemediği için faizli borçlu durumuna düştüğünü ifade eden Gürer, “Girdi maliyetlerinin sürekli arttığı ülkemizde özellikte elektrik enerjisi borçları yüzünden binlerce çiftçimiz ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Konuyla ilgili bir başka soru önergemize yanıt veren Sayın Bakan, borçlu yapılandırmaya 8 bin 939 çiftçinin müracaat ettiğini açıklamıştı. 67 bin borçlu çiftçiden 8 bininin yapılandırmaya müracaat etmiş olmasının altında yatan nedenlerin belirlenmesi gerekiyor. Yaklaşık 60 bin çiftçi yapılandırma müracaatında bulunmamış. Bu çiftçilerimizin durumu ne olacak?” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara