7 kuruş indirim, 10 kuruş zam

Benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) açıklamasında “Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.” denildi. En son 22 Kasım’dan geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılarak İstanbul’da fiyatlar 5.61’den 5.54 liraya inmişti. PÜİS dün yine zam duyurusu yaptı. Bugünden geçerli olmak üzere benzine 8-10 kuruş zam bekleniyor. Yani indirimden daha yüksek zam gelecek. Böylece benzin fiyatları İstanbul’da 5.62-5.64 liraya yükselecek. Benzine 31 Ekim’de 12 kuruş, 7 Kasım’da da 13 kuruş zam gelmişti. Bir ayda benzine gelen zam 28 kuruş oldu. DHA

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