70 bayili akaryakıt dağıtıcısı da konkordato istedi

Türkiye’de 70 bayisi bulunan yerli akaryakıt firması Çekoil, konkordato için mahkemeye başvurdu.

Şirket, Kocaeli Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvururken bir komiser heyeti atandı. İşletmeye üç ay mühlet verildi. Diken’in dikkati çektiğine göre, Resmî Gazete’ye göre, 14 Şubat 2019’da yapılacak duruşmada şirketle ilgili nihaî karar verilecek. Yerli akaryakıt şirketleri arasında önemli bir yere sahip Çekoil, 1992’den bu yana akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar Akaryakıt A.Ş.’nin en tanınan markalarından.

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