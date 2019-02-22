756.5 milyar TL vergi

Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin kurucusu, Dr. Nedim Türkmen, Sözcü’de “Bu yıl 756.5 milyar lira vergi ödeyeceğiz” başlığıyla yayımlanan yazısında “2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı.

Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için harcama yapılamaz dolayısıyla bütçe fazla verir. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi referandum yapılan 2017 yılında 47.8 milyar TL açık verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılan 2018 yılında ise bütçe açığı 72.6 milyar TL gibi rekor seviyeye ulaştı” ifadesini kullandı. “Ne yazık ki, bu yıl da yerel seçimler var, 2019 yılı bütçesinin ne kadar açık vereceğini 2020 yılının başlarında hep beraber görmüş olacağız. Benim tahminim, 2019 yılı bütçe açığının, harcamaların seçim nedeniyle hızla yükseldiği ancak vergi gelirlerinin bu hıza yetişemediği bir yıl olacağı ve dolayısıyla 2018 yılında verilen bütçe açığından daha fazla bir bütçe açığı verileceği şeklinde” ifadelerini kullandı.