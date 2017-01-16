8 kişinin serveti, 3.5 milyar kişinin mal varlığından fazla!

Dünyanın en zengin 8 kişisinin serveti, dünyanın en yoksul kesiminin sahip olduğu varlıklardan daha fazla...

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın Davos’ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde gelir eşitsizliğine dikkati çekmek amacıyla hazırladığı rapora göre, en zengin 8 kişinin serveti 426 milyar Dolar’ı bulurken, en yoksul 3.5 milyar kişinin sahip olduğu varlıkların toplamı 409 milyar Dolar’da kaldı.

Credit Suisse ve Forbes dergisinin verileri baz alınarak belirlenen dünyanın en zengin 8 kişisi ve sahip oldukları servet şöyle:

İlk sırada Microsoft’un kurucusu Bill Gates bulunuyor. Gates’in serveti 75 milyar Dolar. İkinci sırada ise, 67 milyar Dolar ile ünlü İspanyol markası Zara’nın sahibi Amancio Ortega yer alıyor. Ortega’yı 60.8 milyar Dolar ile Warren Buffet takip ederken, Meksikalı Carlos Slim Helu 50 milyar Dolar ile dördüncü oldu. Amazon’un sahibi Jeff Bezos 45.3 milyar Dolar, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise 44.6 milyar Dolar servete sahip. Listede Oracle’nin patronu Laryy Ellison 43.6 milyar Dolar ile yedinci, Michael Bloomberg ise, 40 milyar Dolar serveti ile sekizinci sırada yer aldı.

Rapora göre, gelir dağılımındaki adaletsizlik son yıllarda giderek artıyor. 1988- 2011 yılları arasında küresel gelir 11.9 trilyon Dolar artarken, en zengin yüzde onluk dilim bu artışın yüzde 45’ini elde etti.

Oxfam geçen yıl hazırladığı raporda, 62 "süper zenginin" toplam servetinin dünyanın nüfusunun en fakir olan yarısından daha fazla olduğuğunu açıklamıştı.

Konuyla ilgili önemli haberler ve makaleler:

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İsraf etme, herkes doysun!

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Dehşet veren israfa dikkat çekti!

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1 milyar insan açlık sınırının altındayken, 1.3 milyar kişi de obeziteyle boğuşuyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odasınca gerçekleştirilen "9. Gıda Mühendisliği Kongresi"nin sonuç bildirgesinde, 1 milyar insanın açlık sınırının altında yaşamaya çalışırken, 1,3 milyar kişinin de obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla uğraştığına yer verildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/1-milyar-insan-aclik-sinirinin-altindayken-1-3-milyar-kisi-de-obeziteyle-bogusuyor_369820

İsrafa dikkat çekmek için 4 yıldır çöpten yiyecek topluyor

İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan Andrea Kretz Ottander, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen israf edilen yiyeceklere dikkat çekmek için 4 yıldır sadece çöpten topladığı ürünleri yediğini belirtti.

Marketlerin çöpe attığı yiyecekler sayesinde dünyada aç ve fakir insan kalmayacağını savunan 23 yaşındaki Andrea Kretz Ottander, marketlerin bu israfına karşı 4 yıldır yiyeceğini içeceğini çöpten karşılayarak yiyecek israfına savaş açtığını ifade etti.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/israfa-dikkat-cekmek-icin-4-yildir-copten-yiyecek-topluyor_339140

34 ülke halkını doyuramıyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 34 ülkenin çatışma, kuraklık, sel ve benzeri nedenlerle halkını doyuracak gıdadan yoksun olduğunu belirtti.

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Yemen'de 500 bin çocuk beslenemiyor

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, çatışmaların sürdüğü Yemen'de yarım milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya. Çocuklar, gelişimlerini tamamlayamıyor.

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'İsraf'ın fotoğrafını çekti!

Yeni Asya yazarı Osman Zengin; asrımızda önüne geçilemeyecek şekilde artan ve bir kanayan yara olarak dehşet veren 'korkunç israf'ın fotoğrafını çekti adeta.

Zengin; hemen hemen hergün on binlercesiyle karşılaşılan israf örneklerinden ibret veren birtanesini fotoğrafladı ve kendisini şaşkına çeviren bu israf örneğini şöyle aktardı;

''İsraf o kadar başını aldı gitti ki, bu insanları anlamak mümkün değil. Dün caddede yürürken, caddenin üzerine bırakılan bu gardropa şaşırdım kaldım. Hanımların "yeter artık yıllarca bunun yüzüne bakıp durdum, değiştirmek istiyorum"un hışmına uğramış gibi. Hâlbuki gördüğünüz gibi ( ve özellikle de kasden aynanın karşısına geçerek resmini çektim dolabın ki, nasıl vaziyette olduğu görünsün diye) yeni ve kullanılır durumda. Bir iki küçük tamirat icab eder belki ama... Yani; yazıktır, günahtır. Allah, israfı sevmez.''

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''Bizden daha muhtaçlar var'' deyip yardımları almıyor

Konya'da damı akan iki odalı evde 4 çocuğuyla yaşayan Ramazan Yarım, Hadim Kaymakamlığının aylık para, gıda ve ev yardımı teklifini, "Bizden daha muhtaç insanlar var." diyerek kabul etmiyor. Yarım, kendinden habersiz bir tanıdığının girişimi üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından karşılıksız verilen 3 bin lirayı da "borç" sayılması şartıyla aldı.

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/bizden-daha-muhtaclar-var-deyip-yardimlari-almiyor_417393

Ailede iktisat dersleri

Peygamberimiz (asm) “İktisat eden maişetçe aile belâsını çekmez!” der. Bediüzzaman Hazretleri 19. Lem’a olan İktisat Risalesinde bu hadis-i şerifin yorumunu yapar.

Yazımız bu hadisin sırrını en küçük dairelerimizden olan ailemizde nasıl yaşadığımız üzerine…

Kanaat, iktisat ve şükür kavramlarının “bir hayat tarzı” olarak günlük yaşantımıza aktarmak çok önemli. İsrafın yol açtığı dengesizlik hayatları alt üst ediyor zira.

Yaşadığımız günler bunun sayısız ibretli örnekleriyle dolu. Aşağıdaki örnekler tüketirken tükendiğimizin canlı fotoğrafları hükmünde...

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http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-gulecyuz/ailede-iktisat-dersleri_391470

BEDİÜZZAMAN'DAN İKTİSAT VE KANAAT ÇAĞRISI

İsraf yüzünden bereket kalkıyor, fakirlik ziyadeleşiyor!

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Hakim'in ve Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- şiddetle menettiği israfın dehşetine bereketin kalkmasına sebep olduğu ve fakirliğin artmasına neden teşkil ettiği cihetleriyle dikkat çeker ve Risale-i Nur talebelerine 'bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazine' olan kanaat ve iktisadı tavsiye eder.

Risale-i Nur'dan Lem'alar isimli eserden iktisat ve kanaate, israf ve tebrize ((boş yere malını saçıp savurma)) dair olan 19. Lem'ayı okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#352