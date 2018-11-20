870 beyaz et üreticisi kepenk kapattı

Marmara’da 470, Ege’de 400 beyaz et üreticisi, artan maliyetler dolayısıyla kepenk kapattı.

Birçok bölgede ise firmalar alacaklarını tahsil edemiyor. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği’nden (TÜKEBİR) alınan bilgiye göre, Sakarya-Kocaeli Bölgesi’ndeki 1465 üretici firmanın 470’i; Ege Bölgesi’ndeki 3 bin firmanın da 400’ü artan maliyetlere dayanamayıp üretimini sonlandırdı. Ülke genelinde toplam 14 bin üretici firmanın bulunduğunu söyleyen TÜKEBİR 2. Başkanı Osman Bayraklı, bu firmaların yüzde 50’sinin Aralık ayı itibarıyla kapanacağını öngördüklerini aktardı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Entegre tesisler, elektrik, kömür, çeltik, işçilik ve altlık gibi giderleri kendileri karşılamak zorunda. Ancak son bir yılda yüksek kurun etkisiyle ortalama yüzde 52.5 artan girdi maliyetleri, bazı kalemlerde yüzde 100’ü bulunca, tesisler bu yükün altından kalkamamaya başladı.

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