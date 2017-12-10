9 liraya alınan fındık işlenip 60 liraya satılıyor

Ordu’da 9 liradan satın alınan fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendecilerde ve kuru yemişçilerde 60 liradan satılıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın maliyetinin altında satılmasına rağmen iç fındık fiyatının yüksek olduğuna dikkat çekerek, “8-10 lira bandındaki fiyatlar oluştuğunda iç fındık bu fiyata göre tüketiciye yansıması lâzım. Aradaki farkın nerelere gittiğini merak ediyoruz” dedi. TZOB Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın halen maliyetinin altında satıldığını belirterek, “Fındık birkaç sene önce 15-20 TL olduğu zaman iç fındık 50-70 TL arasında seyrediyordu. O zaman üreticinin pazara sunduğu fiyatla tüketici arasında büyük fark vardı. Tepki gösterdiğimizde fındık fiyatları yükseldi. Maalesef son 1.5 yıldır, özellikle bu üretici serbest piyasada 8-10 TL bandında fındığı pazara sunuyor. Halen iç piyasada tüketiciye yansıyan iç fındık mamülleri fiyatları 50 TL’nin üzerinde gidiyor. Bu doğru bir durum değil. Baktığımızda üreticiyle tüketici arasında çok büyük uçurum var. Aradaki büyük fark nerelere gidiyor. Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Üreticide bunu sorgulamak istiyor.” dedi.