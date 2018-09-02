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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

95 liralık un, 175 lira oldu

02 Eylül 2018, Pazar 19:15
Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat dayanacak güçlerinin kalmadığını açıkladı. Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını söyledi.

95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat dayanacak güçlerinin kalmadığını açıkladı. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, yaptığı açıklamada, “Bu kadar fahiş bir zam olur mu?’’ diyerek tepki gösterdi. Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını belirterek, “Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak’’ dedi.

‘Dayanacak gücümüz kalmadı’

Zor sattıkları ürünlerin vatandaşların alamayacağını belirten  Polat, “Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı. Gün zam zamanı değil… Millî seferberlik ilan ettik diyoruz ama buna ben uyuyorsam, un fabrikalarının da uyması gerekiyor. Ortam belli. Gerek alım gücü gerek ekonomik sıkıntıdan dolayı biz zam yapmadık. Ama bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Un fiyatlarındaki bu astronomik rakamlara yetkililerin el atması gerekiyor. Aksi taktirde ya zam yapacağız, vatandaş mağdur olacak ya da biz kepenk kapatacağız’’. diye konuştu.

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Örtülü zam yapan firmalara idarî işlem

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları tesbit edildi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı zam yapan firmalarla ilgili idarî işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.

 

Etiketler: un, zam
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