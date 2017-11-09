AB, büyüme beklentisini uyarıyla yükseltti

AB Komisyonu, Türkiye ekonomisi için 2017 GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,3'e çıkardı. Ancak, aşağı yönlü risklerin kayda değer seviyede olduğunu dikkat çekti.

AB Komisyonu, üye ve aday ülkeler için yayınladığı sohbahar dönemi makroekonomik tahminlerinde, Türkiye ekonomisi için 2017 GSYH büyüme beklentisini yüzde 3,0'dan yüzde 5,3'e çıkardı. Ancak Komisyon, aşağı yönlü risklerin kayda değer seviyede olduğunu da ifade etti.

Komisyon; Türk ekonomisinde büyümenin 2017 yılının ilk yarısında "şaşırtıcı derecede" güçlü olduğunu, büyümenin güçlü ihracat, kamu harcamalarında artış ve diğer politika teşvikleri ile desteklendiğini belirtti. Komisyon raporunda, Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 3,3'ten 4'e yükseltirken, 2019 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 4,1 olarak ortaya koydu.

Komisyon, "Türk ekonomisi, dış talebin, inşaat aktivitesinin ve hükümetin sağladığı kredi garantisi, makro ihtiyati düzenlemeler gibi bir dizi politika teşviğinin etkisiyle hali hazırda güçlü büyüme gösterdi. Özel sektör tüketimine ve makine, ekipman yatırımına kayma oldukça bülüme daha sürdürülebilir bir tabana doğru hareket edecek. Bununla birlikte geçmişteki yüksek kredi büyümesi, belirsiz faaliyet ortamı ve yüksek işsizlik gibi aşağı yönlü riskler kayda değer seviyede" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan AB Komisyonu, Türkiye için 2017 enflasyon tahminini yüzde 11,1'den yüzde 11'e indirdi. 2018 için 8,6'dan yüzde 8,5'e düşürülen enflasyon beklentisi 2019 için ise yüzde 7,6 olarak belirlendi.

Komisyon, 2017 için işsizlik oranı tahminini yüzde 13,6'dan 11,3'e revize etti. 2018 için beklenti yüzde 14,1'den 11,0'a düşürüldü. 2019 yılı için ise işsizlik oranı yüzde 10,7 olarak belirlendi.