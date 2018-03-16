"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

AB fonları Suriyelilere harcansın

16 Mart 2018, Cuma
AB yardımlarını değerlendiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Bu fonlar hızla aktarılmalı ve doğrudan Suriyelilerin en yoğun olarak yaşadığı şehirlere ve belediyelerin içinde yer aldığı projelere aktarılmalı. Ancak bu şekilde maksimum fayda sağlanabilir” dedi.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un vize ve Türkiye’ye aktarılacak 3 milyar avroluk fon ile ilgili açıklamalarını yorumladı.

Başkan Zeytinoğlu öncelikle 3 milyar avroluk fonu değerlendirdi: “Bu fonların kullanılır hale gelmesi ve sahada doğrudan Suriyeli mültecilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yansıması yine çok uzun zaman alacak ve tam olarak hedefine ulaşamayacak diye bir endişemiz var. Bu fonlar hızla aktarılmalı ve doğrudan Suriyelilerin en yoğun olarak yaşadığı şehirlere ve belediyelerin içinde yer aldığı projelere aktarılmalı. Ancak bu şekilde maksimum fayda sağlanabilir.”

 

“Türkiye için vize serbestliği AB’nin de yararına”

Zeytinoğlu, Komisyonun önümüzdeki aylarda açıklaması beklenen ve güvenliği arttırmaya yönelik Vize Bilgi Sistemini oluşturmasının ise seyahat güvenliği, yasadışı göç ve suça karşı işbirliği açısından olumlu olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu “AB’ye seyahat edenlerin bilgileri, tek bir arama portalı oluşturularak, Schengen Bilgi sistemi ve Adli Sicil Bilgi Sistemi gibi diğer veri tabanları ile karşılaştırılabilecek. Bu Türkiye gibi AB sınırlarına komşu ülkeler için de güvenlik açısından önemli. Türkiye ile vize serbestliği sürecinde bu konularda daha iyi işbirliği sağlanmasına yönelik adımlar atılıyor. Türkiye’nin vize serbestliği için kalan kriterleri karşılamaya yönelik olarak önerdiği adımların arasında Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması ve AB Üyesi Devletlere adli işbirliğine gidilmesi de yer alıyor. Bu anlamda vize serbestliği sürecinin tamamlanması Türkiye’nin güvenlik ve suça karşı işbirliğinde AB ile çok daha yakın bir işbirliğine girmesini sağlayacaktır. Bizim için en kısa sürede vize serbestliği sürecinin tamamlanması ve vizesiz Avrupa’nın gerçekleşmesi esas hedeftir.”

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA / ulkery.caba@hotmail.com

 

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye politikamız nasıl değişti?

    AB fonları Suriyelilere harcansın

    “Ben siyasette bulunduğum sürece ticaret yapmana müsaade etmem”

    Medresetüzzehra: “San’at, marifet ve ittifak”

    Hollanda'dan dünyaya 'Suriye' mesajı...

    Şeker pancarı kotasında değişiklik

    ''Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık"

    Güney Afrikalı Bakandan 'İsrail Irkçılık Haftası'nda Filistin'e destek

    "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır''

    ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Erdoğan - Merkel görüşmesinin detayları

    'ABD, Gazze'de ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor'

    Suudi prenses için Fransa'da yakalama emri

    Suriye sınırına komando takviyesi

    Bir kişi daha tutuklandı

    20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Gazeteci cinayeti, iki Bakanın ardından Başbakanı da yerinden etti

    MHP'li Ergün: Yukarıda ittifak var, ama yerelde ittifak yok

    'Üniversite hastanesi borçlarını Maliye Bakanlığı karşılayacak'

    132 sanıklı 15 Temmuz darbe davasında istenen cezalar belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güncelleme değil, tecdid
    Abdil YILDIRIM

    Zaman ahir zaman olsa da…
    İslam YAŞAR

    “Ben siyasette bulunduğum sürece ticaret yapmana müsaade etmem”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Suriye politikamız nasıl değişti?
    Faruk ÇAKIR

    Suriye bu hale nasıl düştü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ ve müsbet bakış
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp belâsı ve ordu
    Cevher İLHAN

    “Vatanın müdafaasında bulunmuş hakikî vatanperver”
    Genel

    AB fonları Suriyelilere harcansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.